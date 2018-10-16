Из-за хорошей погоды период благоустройства в Петербурге продлен на три недели

В Петербурге продлят агротехнический период, который обычно длится с 16 апреля по 15 октября. «Летние» работы продолжатся благодаря аномально теплой погоде. По прогнозам синоптиков, следующую неделю петербуржцев снова будет радовать солнце.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, специалисты продолжат сажать деревья, восстанавливать газоны, пешеходные аллеи и площадки.

Новый срок окончания агротехнического периода планируется на 2 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что посещение Екатерининского парка станет бесплатным с 20 октября. Вход в Нижний парк Петергофа стал бесплатным вчера, 15 октября.