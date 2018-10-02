Вход в Нижний парк Петергофа станет бесплатным с 15 октября

Зимний режим работы в Нижнем парке Петергофа начнется 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Традиционно летнее расписание заканчивается на следующий день после выклбючения фонтанов. В 2018 году они будут работать до 14 октября.

Читайте также:

В Царском Селе спустя 70 лет отреставрировали павильон «Шапель» (ФОТО)

Бесплатно гулять можно будет до начала следующего сезона. Он начнется примерно до конца апреля.

На зимнее расписание в октябре перейдет и Екатерининский парк в Пушкине. Режим в нем поменяется чуть позже, 21 октября. Сезон продлится до 27 апреля 2019 года.