В метро Петербурга установили урны для сбора чеков

На станциях петербургского метрополитена появились урны для чеков. Выдавать чеки в метро стали в соответствии с законом «О применении контрольно-кассовой техники».

Соблюдение закона обернулось проблемой с мусором. Многие жители и гости Петербурга предпочитали бросать чеки на пол и станции метрополитена утопали в скомканных бумажках.

С просьбой установить урны обратились к руководству метрополитена активисты движения «Красивый Петербург». Емкости решили сделать из больших полупрозрачных полиэтиленовых пакетов на стойках. Их содержимое могут разглядеть сотрудники подразделений транспортной безопасности.

В начале этой недели урны стали появляться в вестибюлях станций. Всего их должно быть установлено 100 штук.