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Главе Колпино Иванову продлили арест на три месяца

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© Фото: mtdata.ru

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Вадим Иванов обвиняется в причастности к разбойному нападению и хищению 50 тыс. долларов, которые произошли в 2003 году.

Главе Колпино Вадиму Иванову продлили срок ареста на три месяца. Он останется под стражей до 28 апреля. Изначально заседание суда должно было пройти 25 января, однако перед этим Иванов пожаловался на приступ гипертонии.

Суд при этом отклонил ходатайства депутатов и почетных граждан Колпино, которые просили отпустить Иванова под их личное поручительство или перевести под домашний арест. Также суд не стал принимать во внимание плохое состояние здоровья главы Колпино.

"Мы неоднократно указывали на то, что Вадим Иванов не имеет возможности скрыться от следствия или повлиять на ход расследования. Говорили о его проблемах со здоровьем. Приводили ходатайства в его пользу со стороны депутатов и почетных граждан Колпино. Но, тем не менее, суд решил не учитывать позицию стороны защиты и полностью согласился с доводами следствия", — заявил адвокат Александр Голованов.

Сам Иванов, который остается главой Колпино, поздравил с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жителей осажденного города и защитников Ленинграда.

Глава Колпино был задержан 28 сентября 2016 года по подозрению в причастности к разбойному нападению и хищению 50 тыс. долларов, которые произошли в 2003 году. Позднее ему было предъявлено обвинение, и его поместили под стражу.

Следствие считает, что Иванов является пятым участником разбойного нападения на предпринимательницу, совершенного в октябре 2003 года. Тогда женщине угрожали оружием, после чего похитили более 1 млн 400 тыс. рублей. Причастные к налету были установлены еще в 2013 году, а в следующие два года четыре человека получили обвинительные приговоры.

При этом сам Иванов считает, что его арест связан с препятствием строительству мусоросжигательного завода в Красном Бору, где находится свалка токсичных отходов, а возбужденное в его отношении уголовное дело является сфабрикованным.

По мнению главы Колпино, результатом его задержания станет возможность экологической катастрофы. Между тем, от строительства мусоросжигающего завода на полигоне "Красный Бор" отказались еще год назад, а полигон решено было рекультивировать.

В середине января Иванова, который содержался в "Крестах", был доставлен в больницу им. Газа. Сообщалось, что арестованный простудился. По другой информации, Иванов несколько месяцев болеет острым бронхитом, а две недели назад тюремный врач диагностировал у него пневмофиброз и несколько других заболеваний. В настоящее время глава Колпино содержится в тюремной больнице при "Крестах".

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