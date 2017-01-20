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За 12 часов петербуржцы записали 13 тысяч детей в первые классы

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© Фото: spravzkh.ru

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Основной этап записи детей в первые классы начался в Петербурге сегодня, 20 января.

За 12 часов с начала основного этапа записи детей в первые классы школ Петербурга было подано около 13 тыс. заявлений. Несмотря на отмену принципа очередности при принятии решений о зачислении первоклассников, уже примерно 20% родителей будущих первоклассников успели оформить заявления, сообщает пресс-служба комитета по образованию.

В многофункциональном центре на улице Ушинского очередь состояла почти из 200 человек, при этом первый посетитель оформил заявление в 09:05, а к 09:40 в очереди уже никого не осталось.

Из всего количества заявлений через МФЦ было оформлено лишь пять тысяч, остальные восемь тысяч подавали через портал государственных услуг.

При записи в первые классы дата, время и место подачи заявления больше не имеют значения при принятии решении о зачислении ребенка в первый класс. Все заявления, поданные через центры "Мои документы" и портал госуслуг, накапливаются в единой базе. Через 30 дней после начала приема заявлений школы начнут рассылку приглашений, записывая в первую очередь тех детей, которые проживают на территории ближайшего к школе микрорайона. Затем на оставшиеся места записываются дети из других микрорайонов.

Ожидается, что в следующем учебном году в школы Петербурга пойдут 57 тыс. первоклассников. Это на пять тысяч больше, чем в текущем году.

За время первого этапа подачи заявлений, который проходил с 15 декабря, в школы записали более девяти тысяч детей, имеющих права на льготы. В ночь на 15 декабря сотни петербуржцев стояли у дверей МФЦ, чтобы записать своих детей в школу.

Для записи детей в школы также существует третий этап. Он предназначен для тех родителей, которые долго выбирали для своего ребенка школу не по территориальному принципу. Третий этап стартует с 1 июля, но также обсуждается вопрос о переносе начале третьего этапа на 25 апреля.

Фото: k-obr.spb.ru

 

 

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