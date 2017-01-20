В Петербурге начался основной этап записи детей в первые классы школ.

С 20 января принимаются заявления от родителей или законных представителей детей, проживающих на территории района, в котором находится выбранная школа. Большая часть горожан подает заявления именно в рамках этого этапа, намереваясь записать ребенка в школу, расположенную недалеко от дома.

Подать заявления можно в центры госуслуг "Мои документы" и портал государственных услуг. Сегодня они будут работать в режиме повышенной нагрузки. В многофункциональных центрах с 09:00 до 11:00 будет ограничен прием граждан по всем услугам, кроме подачи документов на зачисление в первые классы школ, сообщается на сайте городского комитета по образованию. С полуночи заявления подали уже более шести тысячи жителей Петербурга, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по информатизации и связи.

В этому году правила записи в первые классы остались прежними — дата, время и место подачи заявления не имеют значения при принятии решении о зачислении ребенка в первый класс. Все заявления, поданные через центры "Мои документы" и портал госуслуг, накапливаются в единой базе. Через 30 дней после начала приема заявлений школы начнут рассылку приглашений, записывая в первую очередь тех детей, которые проживают на территории ближайшего к школе микрорайона. Затем на оставшиеся места записываются дети из других микрорайонов.

"В прошлом году мы разделили прием на три этапа и установили правила, уравнявшие в правах всех родителей, вне зависимости от того, подают ли они заявления в первый, пятый или двадцатый день с начала записи. Главный принцип - территориальный. Ребенку должно быть гарантировано право учиться в школе, которая находится рядом с домом. Это право соблюдается жестко, поэтому нет необходимости торопиться и подавать заявление в первый же день", — заявила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Ожидается, что в следующем учебном году в школы Петербурга пойдут 57 тыс. первоклассников. Это на пять тысяч больше, чем в текущем году.

За время первого этапа подачи заявлений, который проходил с 15 декабря, в школы записали более девяти тысяч детей, имеющих права на льготы. В ночь на 15 декабря сотни петербуржцев стояли у дверей МФЦ, чтобы записать своих детей в школу.

Для записи детей в школы также существует третий этап. Он предназначен для тех родителей, которые долго выбирали для своего ребенка школу не по территориальному принципу. Третий этап стартует с 1 июля, но также обсуждается вопрос о переносе начале третьего этапа на 25 апреля.