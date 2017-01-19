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При поиске Ту-154 в Черном море нашли американский бомбардировщик времен ВОВ

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© Фото: mvdmos.ru

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Предположительно, самолет потерпел крушение в 1942 году.

В ходе поиска самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи нашли американский самолет "Бостон" Б-3 времен Великой Отечественной войны. Самолет был найден еще в декабре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом поисковой операции.

"На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа", — сказал источник.

По предварительной информации, "Бостон" состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года. Самолеты семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston, в том числе штурмовики, бомбардировщики и ночные тяжелые истребители, поставлялись в СССР в годы войны по программе ленд-лиза.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в катастрофе никто не выжил. В начале текущей недели состоялись траурные церемонии прощания с жертвами крушения, в числе которых военнослужащие, артисты хора Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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