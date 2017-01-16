В Москве прощаются с Доктором Лизой, журналистами и военными, погибшими при крушении Ту-154

В Москве проходит церемония прощания с Елизаветой Глинкой, также известной как Доктор Лиза. Она скончалась 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

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На траурной церемонии присутствуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер и другие.

"Очень важно, чтобы дело ее продолжалось. Это едва ли не самое главное. А я нисколько не сомневаюсь, что когда-нибудь ее причислят к лику святых. Не сейчас, это тоже важно, но когда-нибудь обязательно", — передает ТАСС слова Михаила Федотова.

После церемонии прощания в Успенском соборе Новодевичьего монастыря пройдет отпевание. Похороны пройдут в узком кругу.

Фото: rusvesna.su

Фото: ura.ru

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье проходит церемония прощания с погибшими сотрудниками Министерства обороны России, в том числе с членами экипажа самолета, артистами ансамбля имени Александрова и главой департамента культуры Министерства обороны Антоном Губанковым.

Николай Панков, заместитель министра обороны России, от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154.

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег... Вечная память погибших", — сказал Панков.

Соболезнования на церемонии выразили министр транспорта РФ Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания.

В это же время в "Останкино" прощаются с журналистами "Первого канала" и НТВ, которые также погибли при крушении Ту-154.

Нескольких журналистов похоронят сегодня, 16 января, журналиста "Первого канал" Дмитрия Рункова похоронят с воинскими почестями 17 января в Архангельске, его родном городе, сообщает РИА "Новости". Похороны журналистов телеканала "Звезда", которые также скончались при падении Ту-154, прошли накануне, 14 января.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение над Черным морем у берегов Сочи 25 декабря 2016 года. На борту лайнера находились 92 человека. При крушении никто не выжил.