В пассажирском порту до конца зимы будет работать бесплатный каток

В пассажирском порту "Морской фасад" до конца зимы будет работать бесплатный каток. Об этом сообщила пресс-служба порта.

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Каток был открыт в рамках первой туристической рождественской ярмарки на территории "Морского фасада", которая проходила со 2 по 7 января. Покататься на коньках на берегу Финского залива можно буде ежедневно с 12:00 до 20:00. Взять конки на прокат можно будет только в выходные дни.

Добраться до пассажирского порта можно от станции метро "Приморская" на автобусе No 158. Для гостей "Морского фасада" работает бесплатная парковка.