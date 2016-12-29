Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

Каток в "Юбилейном"

Один из самых популярных катков города, расположенный в спортивном комплексе "Юбилейный", подходит для любого уровня катания. Провести время на льду самого большого крытого катка в городе смогут начинающие, любители и профессионалы среди взрослых и детей. Новичкам выучить основы катания помогут профессиональные инструкторы.

На катке можно отдохнуть с семьей, устроить дружескую встречу или даже романтическое свидание. После активного отдыха на льду можно подкрепиться в кафе "Юбилейного".

Ночью, с 23:00 до 05:00, покататься на коньках можно в пятницу и субботу.

Стоит учитывать, что дети до 14 лет могут кататься на коньках только до полуночи.

Если вам нужно заточить коньки, то в "Юбилейном" это сделают специалисты. Минимальная стоимость работ составляет 250 рублей за пару.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 18

Когда: подробное расписание сеансов можно найти на сайте "Юбилейного"

Сколько: днем сеанс длится 1 час 15 минут. В будний день сеанс стоит 350 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Прокат коньков за сеанс обойдется в 200 рублей, залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение.

Ночью сеанс длится шесть часов, за это придется заплатить 400 рублей. Прокат коньков также будет стоить 400 рублей. Залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение.

Фото: activizm.ru

Каток в "Таврическом саду"

Есть ночной каток и в комплексе "Таврический сад", расположенном у одноименного парка. Там покататься ночное время можно в ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и в праздничные дни.

Посетителям катка доступно шесть раздевалок с туалетными и душевыми комнатами. Взять в прокат коньки можно как фигурные, так и хоккейные, причем за них не просят залог.

Если вы хотите поиграть в хоккей, то вам придется арендовать каток. Также аренда льда возможна для тренировок, праздников и других мероприятий. Узнать информацию можно по телефону 329-55-34.

Одновременно на льду "Таврического сада" могут находиться до 100 человек.

Официальный сайт

Где: Потемкинская улица, 4А

Когда: подробное расписание сеансов можно найти на сайте "Таврического сада"

Сколько: в будни дневной сеанс стоит 450 рублей, прокат коньков — 200 рублей. В выходные и праздничные дни дневной сеанс обойдется в 500 рублей, прокат коньков — 200 рублей.

Ночью в пятницу стоимость сеанса по взрослому билету составляет 500 рублей, а по студенческому или школьному билету — 400 рублей. Прокат коньков для всех категорий стоит 400 рублей.

Ночной сеанс в субботу и праздничные дни по взрослому билету обойдется в 600 рублей, а по студенческому или школьному билету — 500 рублей. Прокат коньков для всех категорий стоит 400 рублей.

Фото: geometria.ru

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"Гранд Каньон Айс"

Ледовая арена "Гранд Каньон Айс" построена рядом с торгово-развлекательным комплексом "Гранд Каньон" на севере Петербурга.

Непосредственная близость к основным транспортным магистралям города, в том числе Суздальскому проспекту, проспекту Энгельса, проспекту Просвещения и КАД, поможет легко добраться до ледовой арены из любой точки города.

В "Гранд Каньон Айс" посетителей ждут настоящий лед, прокат коньков, уютное кафе, возможность посещения секций фигурного катания и хоккея для детей и взрослых. Также предусмотрен гардероб.

Ледовую арену можно арендовать для частного катания, подробности можно узнать здесь.

Покататься ночью в "Гранд Каньон Айс" можно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 00:30 до 0:45.

Официальный сайт

Где: Суздальский проспект, 29А

Когда: подробное расписание сеансов можно найти на сайте

Сколько: в дневное время час катания стоит 400 рублей, по ночам детям до 10 лет вход на каток стоит 150 рублей, взрослым — 500 рублей.

Прокат коньков на один час стоит 400 рублей, в ночные сеансы взрослым придется заплатить 500 рублей, детям — 150 рублей. Залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение.

Фото: localway.ru

Каток в Центре физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района

Единственный каток на Васильевском острове находится в районном Центре физической культуры, спорта и здоровья. Он работает исключительно по ночам в выходные дни.

У катка есть и другие особенности. На его льду часто проводят тематические вечеринки, звучит музыка от диджеев и проходят веселые игры. Во время заливки льда гостей ждут караоке, настольные игры, теннис, гамаки и многое другое. Передохнуть можно в кафе, где всегда есть вкусные булочки и кофе.

Приятным дополнением к ночным сеансам на Васильевском стала возможность бесплатно научиться кататься с помощью профессионального инструктора.

В грядущие новогодние каникулы также можно будет покататься на катке Energy. Со 2 по 4 января он будет работать с 23:30 до 05:00, а с 5 по 9 января — с 00:00 до 05:00.

Официальный сайт



Где: Малый проспект В.О., 66

Когда: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 00:15 до 05:00

Сколько: билет стоит 400 рублей, прокат коньков — 400 рублей, заточка коньков — 300 рублей

Фото: vk.com/jvshow

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Ice Park

Ледовых центров Ice Park в Петербурге сразу два — в ТРК "Континент" на улице Савушкина и в ТРК "Балкания Nova" на Балканской площади.

Гостям Ice Park предложен прокат коньков, обучение с инструктором, массовые катания, занятия в школе фигурного катания. Для удобства посетителей в центре оборудованы раздевалки.

Если вы не очень хорошо стоите на льду, то можно воспользоваться услугами фигурки-помощника — пингвина для детей и медведя для взрослых. С ним легко научиться держать равновесие на льду, что позволит быстрее научиться кататься самостоятельно. Помощника фигуриста можно арендовать в прокате.

Особенность Ice Park — две профессиональные дорожки для игры в керлинг, на которых каждый сможет принять участие в этом модном и увлекательном виде спорта.

Каждый из ледовых центров можно арендовать для корпоративных мероприятий и детских праздников. Кроме того, возможно проведение корпоративных и любительских турниров по керлингу.

Официальный сайт

Где: ТРК "Континент" — улица Савушкина, 141; ТРК "Балкания Nova" — Балканская площадь, 5

Когда: узнать актуальное расписание сеансов можно на сайте Ice Park

Сколько:

Цены до 31 декабря

Час дневного катания для взрослых стоит 300 рублей, для студентов — 250 рублей, для пенсионеров и детей до 16 лет — 200 рублей.

Прокат коньков до трех часов стоит 250 рублей, залог — 1000 рублей или водительские права, или мобильный телефон.

Цены с 1 января

Час дневного катания в будний день для взрослых стоит 300 рублей, для студентов — 250 рублей, для пенсионеров и детей до 16 лет — 200 рублей.

В выходные и праздничные дни час катания взрослым обойдется в 350 рублей, студентам — в 300 рублей, для пенсионеров и детям до 16 лет — в 250 рублей.

Прокат коньков до трех часов стоит 250 рублей, залог — 1000 рублей или водительские права, или мобильный телефон. Заточка коньков — 300 рублей, залог за браслет — 500 рублей.

Ночные катания с ноября по февраль в ТРК "Меркурий" (с 23:00 до 05:00) стоят 300 рублей, в ТРК "Балкания Nova" (с 23:00 до 03:00) — 400 рублей. Прокат коньков — 250 рублей, залог за браслет — 500 рублей.

Фото: tkspb.ru