В морском порту впервые проведут туристическую рождественскую ярмарку

В Петербурге впервые состоится туристическая рождественская ярмарка. Ее проведут со 2 по 7 января на территории пассажирского комплекса морского порта, который специально откроют для праздничных гуляний. Организаторами ярмарки стали городской комитет по развитию туризма и АО "Пассажирский порт "Морской фасад".

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Гостей ярмарки ждут бесплатный каток с прокатом коньков, откуда открывается вид береговой линии Васильевского острова, "снежные баталии", катание с 10-метровой горки и ледовый лабиринт. Любители экстрима смогут покататься на вездеходах. Дед Мороз и Снегурочка проведут для посетителей интересные конкурсы.

Подкрепиться и согреться горячими напитками можно будет в гастрономическом уголке.

На ярмарке также проведут выставку, посвященную круизному отдыху. Гости смогут познакомиться с новыми туристическими маршрутами и узнать о специальных предложениях паромных компаний.

Добраться до ярмарки можно будет на автобусе № 158, а для владельцев автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.

Где: берег Невской губы В.О., 1

Когда: со 2 по 7 января с 12:00 до 22:00

Сколько: бесплатно