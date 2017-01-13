Lux Express возобновила рейсы по маршруту Петербург - Хельсинки

Автобуса Lux Express снова стали ездить по маршруту Петербург - Хельсинки. Они будут отправляться из столицы Финляндии в 14:00 и 21:30.

Остальные четыре рейса маршрута, три из Петербурга и один из Хельсинки, сегодня, 13 января, продолжают обслуживаться партнерами ЗАО "Евролайнс", российского представительств Lux Express Group, сообщается на сайте Lux Express. С субботы, 14 января, все рейсы будут осуществляться автобусами Lux Express.

" Внесение экстренных изменений в логистику в столь краткие сроки стало для нас большим вызовом, и работа над поиском решений шла круглосуточно. Мы приносим свои глубочайшие извинения всем пассажирам за доставленные неудобства и благодарим за понимание в кризисной ситуации", — заявил генеральный директор ЗАО "Евролайнс" Райт Реммель.

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Почему автобусы Lux Express не пропускают через границу

Клиенты Lux Express, которых коснулась замена автобусов из-за приостановления лицензии, получат скидку в 50% при покупке билетов на все отправления в течение первой половины 2017 года.

Действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием ЗАО "Евролайнс", которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, было приостановлено 2 января в связи с недочетами в деятельности предприятия. Автобусы Lux Express временно перестали пропускать через границу, через несколько дней автобусы стали ездить в соответствии с графиком. Компания получила предписание 26 декабря, на исправление недочетов было дано три месяца, поэтому столь скорое приостановление лицензии стало неожиданностью.

Во вторник, 10 января, стало известно, что автобусы Lux Express по маршруту Таллин - Петербург временно будут ходить по измененному расписанию.