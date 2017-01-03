Почему автобусы Lux Express не пропускают через границу

Утром 2 января стало известно, что автобусы Lux Express не пропускают через границу. Проблема коснулась рейсов из Петербурга в Хельсинки и Таллин, и обратно. Некоторым пассажирам приходилось возвращаться, либо переходить границу и добираться в назначенный пункт самостоятельно.

Как позднее пояснили в Lux Express, Ространснадзор устроил «дочке» компании «Евролайнс» проверку в самом конце 2016 года и тем самым не дав времени сменить проблемный транспорт перед новогодними каникулами.

По данным «Фонтанки.ру», среди нарушений числятся периодичность медосмотров водителей, отсутствие учета предварительных медосмотров, отсутствие документов по выявлению алкоголиков и наркоманов в водительской среде, отсутствие контроля за режимом и отдыхом водителей.

Некоторые материалы о нарушении «Евролайнс» направлены в суд. Например, за то, что не проводятся инструктаж водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, путевые листы ведутся с нарушениями, и их учет тоже.

Также выяснилось, что остановка «Балтийский вокзал» хоть и внесена в интернет-расписание Lux Express, но это нарушение. В Ространснадзоре утверждают, что посадка и высадка пассажиров должна осуществляться на автовокзале на набережной Обводного канала, 36.

При этом РБК со ссылкой на «Евролайнс» отмечает, что нарушения, выявленные в ходе проверки специалистами Ространснадзора, не представляют опасности для пассажиров. Приостановка лицензии стала для Lux Express неожиданностью.

«Можем заверить, что ни одно из нарушений не представляло опасности для пассажиров и не влияло на качество оказываемых услуг. Были обнаружены ошибки в заполнении бумаг и отчетности, также, например, у некоторых автобусов были обнаружены трещины в лобовых стеклах, которые, по нашим данным, не влияли на обзор водителя и не представляли опасности для безопасности движения. Конечно, все недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки, и мы активно работаем над этим», - цитирует РБК генерального директора «Евролайнс» Райта Реммеля.

Он подчеркнул, что на устранение нарушений по итогам завершившейся 26 декабря 2016 года проверки было дано три месяца, однако уже 2 января стало известно о приостановке действия удостоверения допуска. «Приоритетом предприятия сейчас является забота о пассажирах. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы запланированные поездки смогли состояться, и ищем способы разрешения ситуации и предложения альтернатив нашим пассажирам. Просим прощения за доставленные неудобства и заверяем, что со своей стороны делаем все возможное для скорейшего разрешения ситуации», - резюмировал Реммель.

В данный момент рейсы Lux Express в Хельсинки и Таллин осуществляют автобусы других перевозчиков. «В некоторых случаях могут происходить замены автобусов, а также задержки прибытия в место назначения. В некоторых случаях пассажирам необходимо будет пересекать государственную границу пешком и пересаживаться на другой автобус после пересечения границы. Сотрудники компании будут помогать клиентам по обе стороны границы. Пожалуйста, действуйте согласно их указаниям», - поясняют в Lux Express. «Евролайнс» обслуживает пять рейсов в Таллин и три – в Хельсинки.