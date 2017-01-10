Автобусам Lux Express между Таллином и Петербургом временно изменили расписание

Автобусы Lux Express между Таллином и Петербургом временно будут ездить по измененному расписанию. Из-за приостановления действия удостоверения допуска на осуществление международных перевозок ежедневно будет происходить по пять отправлений в обе стороны.



Временное расписание



Таллинн - Санкт-Петербург



06:00 - Lux Express Lounge

07:00 - Lux Express

08:00 - Lux Express

14:30 - Lux Express

23:00 - Lux Express



Купившие ранее билеты на отмененные рейсы смогут поменять их на действующие. Если пассажир решит отменить поездку, он получит 100% компенсацию от перевозчика.

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Почему автобусы Lux Express не пропускают через границу

Действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием ЗАО "Евролайнс", которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, было приостановлено 2 января в связи с недочетами в деятельности предприятия. Автобусы Lux Express временно перестали пропускать через границу, через несколко дней автобусы стали ездить в соответствии с графиком. Компания получила предписание 26 декабря, на исправление недочетов было дано три месяца, поэтому столь скорое приостановление лицензии стало неожиданностью.