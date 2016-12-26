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Проезд по ЗСД может вырасти до 300 рублей

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© Фото: instagram.com/robbydv

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Сейчас проезд по северному и южному участкам вместе обходится в 180 рублей, а центральный остается бесплатным до февраля.

Проезд по Западному скоростному диаметру в 2017 году может подорожать до 300 рублей. На южном участке тариф планируют установить в размере 90 рублей, на центральном — 100 рублей, а на северном — 110 рублей, сообщает "Фонтанка.ру". Такой размер платы введут для водителей легковых машин, у которых нет транспондера.

В соглашении о государственно-частном партнерстве максимально допустимый уровень тарифа установлен в размере 130 рублей за один участок. Это позволяет установить плату за проезд по всей трассе в 390 рублей.

Пресс-служба "Магистрали Северной столицы" подтвердила информацию о том, что новые тарифы будут введены в первом квартале 2017 года. По словам представителей компании, тарифы находятся в стадии определения.

В настоящее время за проезд по всему ЗСД стоит 180 рублей. Весь северный участок можно проехать за 100 рублей, а южный — за 80. Центральный участок останется бесплатным до февраля 2017 года.

Центральный участок ЗСД был открыт 2 декабря, на торжественной церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Водителям центральный участок был открыт для проезда 4 декабря. С 4 декабря также изменились тарифы и правила проезда по Западному скоростному диаметру, подробнее читайте в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

Движение по южному участку ЗСД было запущено в 2012 году, а по северному — в 2013 году. Теперь протяженность дороги превышает 46 км, это позволяет пересечь Петербург с севера на юг всего за 20 минут.

В середине декабря сообщалось, что за первые три дня после открытия центрального участка ЗСД транспортный поток увеличился на 75% — со 120 тыс. единиц транспорта в сутки до 200 тыс., а также достиг рекордного значения в 223 тыс. машин. Сейчас в среднем за сутки по магистрали проезжают 230 тыс. машин.

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