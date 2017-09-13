Без права перевозки: почему услуги такси между Петербургом и Ленобластью вне закона

Соглашение о взаимном признании лицензий такси между Петербургом и Ленобластью уже девять месяцев не может быть подписано главами регионов. Службы такси, получившие лицензию для перевозок по Петербургу, не имеет права взять пассажиров из пригородов, территориально относящихся к 47 региону, и наоборот – такси, имеющие лицензии в области, не могут отвезти пассажира из Северной столицы. Чем для города и области оборачивается эта проблема, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

В 2011 году губернаторы Ленинградской области и Петербурга подписали соглашение о взаимном признании лицензий такси на ближайшие пять лет. С января 2017-го соглашение не действует. Поэтому сегодня такси с петербургским разрешением не может без нарушения законодательства перевезти пассажира из Ленинградской области и наоборот.

«На деле таксомоторные компании не отказываются от таких заказов, так как клиенту не объяснишь, почему он не может воспользоваться такси и приехать, например, из Кудрово, в Дыбенко. Мы уж не говорим про мобильные приложения, куда пришлось бы вносить масштабные корректировки, в случае если бы заказы из Ленобласти в Петербург и наоборот не принимались. На сегодняшний день риски, связанные с нарушением законодательства, полностью ложатся на предпринимателей, – сообщили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе «Петербургского такси 068». – Штрафов за такие нарушения у нас пока не было, но на областных дорогах мы наблюдаем усиление контроля: машины такси стали чаще останавливать, проверять наличие документов, аптечек. В итоге все это негативно отражается на качестве работы компаний. Проверки зачастую приводят к опозданиям такси на заказ, что вызывает потерю доверия клиентов».

«Ситуация неоптимальная. Человек приехал на конечную станцию метро, и ему надо достигнуть пригорода – коллизия. Водитель, если пересек КАД, стал нарушителем. На лицо несогласованность действий двух субъектов, и хочется, чтобы она как можно скорее разрешилась. Именно в интересах простых людей, которые хотят быстро и с комфортом перемещаться. Из-за такой несогласованности страдают обычные люди. Между Москвой и Московской областью такое соглашение есть», – заметил директор по коммуникациям сервиса такси «Везет» Александр Костиков.

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История несоглашения

Еще в декабре прошлого года Управление Гостехнадзора Ленинградской области инициировало рабочее совещание с участием комитета по транспорту Петербурга для обсуждения пролонгации соглашения. Первая редакция соглашения направилась из петербургского ведомства в область в конце 2016-го, вторая – уже подписанная губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко – была отправлена главе Ленинградской области Александру Дрозденко в феврале 2017-го.

Гостехнадзор подтвердил, что в марте 2017 года в адрес губернатора Ленобласти из администрации города действительно поступил проект соглашения. В свою очередь, поправки в проект соглашения внес и Гостехнадзор. Теперь вариант этой редакции рассматривает комитет по транспорту, после чего соглашение, вероятно – уже окончательное, будет подписано губернатором города.

«По состоянию на конец августа 2017 года обе стороны соглашения договорились по всем принципиальным вопросам: текст проекта согласован. В ближайшее время ожидается его подписание губернатором города, а после чего данное соглашение будет подписано губернатором области», - уточнил «Санкт-Петербург.ру» начальник управления Гостехнадзора Виктор Гранев.

За семь месяцев текущего года областное ведомство не выписало ни одного протокола на такси за работу на территории другого субъекта из-за отсутствия соглашения. Между тем, в результате рейдов по выявлению нарушений в сфере таксомоторных перевозок Гостехнадзор выдал более 650 протоколов об административных правонарушениях. А всего на территории Ленобласти, судя по выданным разрешениям на перевозку пассажиров, работают 4002 машин такси.

В свою очередь пресс-служба комитета по транспорту Петербурга сообщила, что ведомство также проводит мероприятия, связанные с выявлением и пресечением нарушений законодательства, проверяются легковые такси и на наличие специального разрешения. В рамках дел об административных правонарушениях в городе применяется такая мера, как изъятие авто.

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Без вины виноватые

Больше всех из-за неподписанного соглашения досталось ООО «Салют», которое зарегистрировано в Ленинградской области и перевозит пассажиров между регионами уже три года. Работает таксомоторная компания по аналогии с европейским такси для населения среднего класса: несколько человек, которым нужно добраться из одной точки в другую, объединяются и оплачивают проезд вскладчину. Они могут заказать такси через его диспетчерскую службу или «поймать» таксиста и договориться с ним о поездке.

«Чтобы не потерять клиента, мы сейчас вынуждены работать в одностороннем порядке и нести убытки, а именно возим из города пассажиров бесплатно. Потому что мы не можем потерять то, что наработано годами, – пояснил генеральный директор таксомоторной компании ООО «Салют» Евгений Краснюк. – Да и как мы объясним клиенту, что мы не можем его взять из города и отвезти домой в область, когда изо дня в день, утром и вечером он мог воспользоваться услугами нашего такси, а в один прекрасный день он узнает, что в город-то мы его привезли, а из города добирайтесь домой сами, заказывайте другое такси! Поэтому мы сейчас и возим своих клиентов из города бесплатно, так как разницы в сложившейся ситуации для нас нет - в область возвращаться нужно. Все равно когда-то этот произвол прекратиться. Но пока соглашение не пролонгировано, мы еле сводим концы с концами».

Помогая преодолевать расстояние пассажирам между регионами маятниковой миграции, такси «Салют» оказалось главным нарушителем части 2 статьи 14.1, которая запрещает заниматься предпринимательством без лицензии. За нарушение этой статьи предусмотрены штрафы с конфискацией «орудий производства», то есть в нашем случае - автомобиля.

В 2017 году специалисты надзора и контроля комитета по транспорту действительно отправили автомобили ООО «Салют» на штрафстоянку. «У меня везде стоят регистраторы, и, несмотря на то, что я своим водителям запретил брать деньги за поездку из Петербурга в Ленобласть, подсадные пассажиры в городе пихают водителям деньги. Стоящий неподалеку патруль останавливает, составляет протокол о нарушении и изымает машину. Так 15 машин в течение этого года и были изъяты», – пожаловался Евгений Краснюк.

Пока суд выясняет, действительно ли произошло правонарушение по данной статье, машина находится на штрафстоянке. Правда, все дела об административных нарушениях ООО «Салют» одно за другими признаются незаконными, и машины со штрафстоянки возвращают владельцу в виду отсутствия того самого административного правонарушения.

Из постановления о прекращении дела, фотокопия которого есть в распоряжении редакции, следует, что водитель управлял автомобилем как работник по найму на основании трудового договора с компанией. Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что водитель состоит в трудовых отношениях и, занимаясь перевозкой пассажиров и багажа, предпринимательскую деятельность не осуществляет, а всего лишь исполняет свои трудовые обязанности. Это не рассматривается как предпринимательская деятельность.

«Я уже вернул так 13 машин, осталось еще три. На суды я хожу сам, так как мы не можем содержать штат дополнительных сотрудников. Никаких штрафов нам не выписывают, но неподписанное соглашение и конфискация машин в связи с обвинением в административном нарушении приносит ущерб нашей компании, так как автомобиль находится в простое длительное время», – с горечью заметил генеральный директор ООО «Салют».

Фото: dp.ru

Прощай, «Салют»?

Во взаимоотношениях ООО «Салют» с властями есть еще одна проблема. В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что областное управление ФАС в декабре прошлого года усмотрело в действиях компании факт недобросовестной конкуренции. Сотрудники ведомства убеждены, что регулярные перевозки пассажиров ООО «Салют» под видом такси дублируют маршруты государственного перевозчика. О том, как легальный бизнес из 30 легковых восьмиместных машин такси внезапно стал опасным конкурентом такого крупного регулярного перевозчика, как «Транс–Балт», рассказывает генеральный директор ООО «Салют» Евгений Краснюк в интервью «Санкт-Петербург.ру».

«Ситуация стала угрожать нашему бизнесу осенью прошлого года. Областное УФАС вынесло совершенно абсурдное постановление: недобросовестная конкуренция ООО «Салют» к официальному перевозчику Гатчины – «Транс-Балт» (дочернее предприятие «Питеравто») и выписало штраф в размере 300 тыс. рублей», – сообщил в интервью Краснюк. Правда, на сегодняшний день постановление УФАС находится в стадии обжалования и принято к рассмотрению Арбитражным судом.

Представители ООО «Салют» удивлены большому количеству проверок – с января по октябрь 2016 года Северо-Западное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора проверяло их 49 раз. Результат проверок – нарушений не выявлено.

Ссылаясь на постановления об отмене административного делопроизводства, юристы «Правовед.ру» встали на сторону предпринимателя и советуют взыскать понесенные убытки, спровоцированные действиями властей.

«Если состава административного правонарушения не находят, то можно взыскать все расходы, понесенные в результате помещения транспортных средств на штрафстоянки. Это нужно делать через суд, доказывая как причинно-следственную связь, так и размер убытков за простой. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению, согласно статье 1069 ГК РФ. Вред возмещается за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования», – отметил юрист «Правовед.ру» Александр Москвитин.

Юрист Юрий Колковский считает, что частному предпринимателю следует также обратиться в прокуратуру, которая должна выяснить, не препятствует ли местная власть деятельности компании.

«Исправить ситуацию правовым путем — это заставить бюджет отвечать за нерадивых сотрудников, протоколы которых судами признаются необоснованными, и все это влечет прекращение производства по делу», – добавил юрист «Правовед.ру» Олег Феофанов.

«Каждая процедура проверки – это время и деньги водителя, который вышел на работу зарабатывать, а не выяснять отношения. Мы оказываем своим клиентам комфортную услугу, а в сложившейся ситуации административный ресурс только саботирует нашу работу и всячески причиняет неудобства клиенту, – поделился своими мнением генеральный директор таксомоторной компании «Салют». – Подозреваю, что именно наша компания и есть та причина, по которой соглашение о признании лицензий до сих пор не подписано. По большому счету, других таксистов не трогают».