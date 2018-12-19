Режиссера «Звездных войн» Джорджа Лукаса признали самой богатой знаменитостью мира

Режиссер Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Состояние автора вселенной «Звездных войн» оценивается в 5,4 млрд долларов. В 2017 году он также занимал первое место рейтинга.

На вторую строчку списка попал режиссер Стивен Спилберг. На его счету 3,7 млрд долларов. Третье место заняла телеведущая Опра Уинфри, у которой 2,8 млрд долларов.

В рейтинг также вошли модель Кайли Дженнер и рэпер Jay-Z (по 900 млн долларов), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 млн долларов) и писатель Джеймс Паттерсон (800 млн долларов).