Петербургские активисты устроили пародийный митинг в поддержку цензуры и отмены концертов

Активисты движения «Весна» провели в петербургском Удельном парке пародийный митинг, на котором высмеяли отмену концертов в России. Об этом они рассказали в своем сообществе во «ВКонтакте».

«Этой акцией мы хотим показать абсурдность действий властей по отношению к музыкантам. Стоит отметить, что срывы концертов и фестивалей происходили и раньше, но в последнее время это стало происходить особенно часто», – отметили активисты.

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Они подчеркнули, что, по их мнению, правоохранительные органы таким образом лишь улучшают себе статистику, а не борются с преступностью.

Осенью 2018 года в России участились случаи отмены концертов по разным причинам. С проблемами столкнулись рэпер Хаски, электронная группа IC3PEAK и другие исполнители. Позднее в администрации президента сложившуюся ситуацию назвали глупостью.