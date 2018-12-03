С Байконура успешно запустили корабль «Союз МС-11»

На космодроме Байконур запустили ракету-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» и новым экипажем Международной космической станции (МКС).

Запуск произошел в 14:31 в понедельник, 3 декабря. «Союз» должен состыковаться с МКС в 20:35. На связь с Землей экипаж должен выйти в 23:30.

На борту корабля находятся Олег Кононенко из России, Давид Сен-Жак из Канады и Энн Шарлотт Макклейн из США. Продолжительность их экспедиции – 194 дня.

Предыдущий запуск «Союза» состоялся 11 октября. Вскоре после старта из-за нештатного разделения первой и второй ступеней ракеты произошла авария.

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На борту корабля находились Алексей Овчинин и Ник Хейг. Они смогли успешно приземлиться в спускаемом аппарате.