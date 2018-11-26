Петербург оказался на седьмом месте списка городов РФ с лучшим уровнем жизни

Петербург занял седьмое место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни. Список составили специалисты Финансового университета при правительстве РФ, сообщает «Российская газета».

На первое место эксперты поставили Тюмень, следом за ним расположились Грозный, Москва, Казань и Сочи. В топ-10 также оказались Череповец, Тула и Сургут.

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Северная столица смогла стать лидером в нескольких категориях. Петербург признали лучшим городом по качеству медицинского обслуживания, уровню доходов населения и работе ЖКХ.

При составлении рейтинга учитывались данные социологических исследований, проведенных в 78 городах. Эксперты работали в населенных пунктах, где проживает более 250 тыс. человек.