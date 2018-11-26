Петербург поставили в третью десятку списка «трезвых» регионов России

Петербург занял 26 место в рейтинге самых «трезвых» регионов России. Список составили специалисты агентства «Трезвая Россия».

По данным экспертов, меньше всего пьют жители Чеченской Республики. Второе место заняла Ингушетия, а третье — Дагестан.

Также в топ-10 вошли Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Белгородская и Тюменская области и другие регионы.

Москва оказалась на 19-й строчке списка. В самый конец попали Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Рейтинг составляли по шести критериям. Эксперты учитывали число умерших из-за отравления алкоголем, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем продажи спиртных напитков и другие данные.