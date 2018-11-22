«Лахта Центр» будет располагаться на Высотной улице

Топонимическая комиссия Петербурга утвердила название улицы, на которой будет находиться небоскреб «Лахта Центр». Об этом сообщает «Фонтанка».

Небоскреб будет располагаться по адресу: Высотная улица, 1. Возле нее появится Открытая набережная.

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Две соседние улицы получили названия Водная и Воздушная. Рядом будут находиться Кристальный и Прозрачный переулки.

В комиссии подчеркнули, что корни у имен – петербургские, а названия выбирали жители Северной столицы.

«Лахта Центр» – самый северный и самый высокий небоскреб в России и Европе. Его высота составляет 462 метра, а общая площадь – около 400 тыс. кв. м.

Строительство небоскреба началось в 2012 году на средства «Газпрома». По оценке компании, башня обошлась в 155 млрд рублей или 2,5 млрд долларов.