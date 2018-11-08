Российские школы предложили охранять силами Росгвардии

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесли законопроект, который предполагает, что охраной образовательных учреждений будут заниматься сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает RT.

Документ разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, инициатива должна помочь избавиться от большого количества нападений в школах, университетах и колледжах.

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«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», – сказал он.

Один из последних громких инцидентов случился в середине октября в крымском городе Керчь. В местный колледж с ружьем и самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами, пришел 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. При нем было обнаружено 150 патронов.

В результате происшествия погиб 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».