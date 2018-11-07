Депутат Госдумы Вострецов предложил лишать родительских прав за участие детей в митингах

Депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав семьи, чьи дети больше двух раз были пойманы на несанкционированных митингах. Об этом сообщает агентство «Москва».

Парламентарий от «Единой России» отметил, что на первый раз родителям достаточно назначить штраф. «Конечно, не такие огромные суммы, как для организаторов митингов, но даже суммы в 3-5 тыс. рублей для первого раза будет достаточно», – сказал он.

Комментируя инициативу лишения прав, Вострецов отметил, что к ситуации нужно подключать органы опеки. «Это сигнал для более глубокого изучения – нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются», – считает депутат.

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Он добавил, что подготовит поправки ко второму чтению законопроекта о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Предложение Вострецова прокомментировал председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков. «Радикальные меры никогда не приводили к хорошему. Это более глубокий вопрос воспитания, информационной поддержки», – передает его слова «Петербургский дневник».

В свою очередь депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин предложил исключить Вострецова из «Единой России». Соответствующее обращение он направил главу думской фракции Сергею Неверову, а генпрокурору РФ Александру Бастрыкину он направил просьбу проверить слова парламентария на экстремизм.