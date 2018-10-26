Депутаты из Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах по всей России

Петербургские депутаты выступили с предложением запретить кальянные в жилых домах не только Северной столицы, но и всей России. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария Дениса Четырбока.

Законопроект об ограничениях в Петербурге уже рассматривается Законодательным собранием. Тем не менее депутаты считают, что запреты необходимо распространить и в других городах.

Согласно документу, кальянные нельзя будет открывать в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в зданиях и пристройках во дворах.

Планируется, что штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.