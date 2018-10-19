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После массового отравления парами ртути в Петербурге возбудили уголовное дело

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© Фото: pixabay.com

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От тяжелого металла пострадали ученики школы №339.

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за массового отравления парами ртути в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье «Незаконный оборот ядовитых веществ». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествий.

В управлении Следственном комитете подчеркнули, что расследование дела находится на особом контроле руководства ведомства.

По информации администрации Невского района, 28 сентября дети начальных классов школы №339 играли с найденной бутылкой с ртутью на площадке скейт-парка рядом со школой. Об инциденте стало известно спустя несколько дней после госпитализации нескольких детей. Ранее сообщалось, что всего пострадали семь учеников, еще одного госпитализировали в ночь на 19 октября..

Специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в школе №339. На лестнице с 1 по 4 этажи предельно допустимая концентрация паров ртути превышена в 1,7 раза, в одном из кабинетов – в два раза, на площадке скейт-парка – в 30 раз.

Однако на сайте учебного заведения опубликован акт о замерах и их результаты, согласно которому значения ртутных паров оказались в десять раз меньше нормы. Пробы проводились специалистами «Экострой». Родителей уверяют, что к сообщениям СМИ нужно относиться критично.

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