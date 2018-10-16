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В Петербурге семь детей госпитализированы с отравлением парами ртути

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© Фото: pixabay.com

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Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В общей сложности уже семь школьников из Невского района Петербурга были госпитализированы с отравлением парами ртути. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

«Состояние детей удовлетворительное, тяжелых нет. Все они поступали из одного района в течение нескольких дней. Последние трое были доставлены вчера», – цитируют слова собеседницы в агентстве.

Специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в школе №339 на улице Дыбенко в Невском районе. На лестнице с 1 по 4 этажи предельно допустимая концентрация паров ртути превышена в 1,7 раза, в одном из кабинетов – в 2 раза, на площадке скейт-парка – в 30 раз.

Однако на сайте учебного заведения опубликован акт о замерах и их результаты, согласно которому значения ртутных паров оказались в десять раз меньше нормы. Пробы проводились специалистами «Экострой». Родителей уверяют, что к сообщениям СМИ нужно относиться критично.

По информации районной администрации, 28 сентября дети начальных классов школы играли с найденной бутылкой с ртутью на площадке скейт-парка рядом со школой. Об инциденте стало известно спустя несколько дней после госпитализации нескольких детей.

Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор, начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Доступ обучающихся и сотрудников в загрязненные помещения был прекращен. Организовано проведение демеркуризации загрязненных помещений и грунта на площадке, а также предписан демонтаж оборудования скейтпарка.

Проверки на расписание в школе никак не повлияли.

Накануне в школе №207 на Невском у 18 детей выявили симптомы отправления.

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