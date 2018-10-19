В Петербурге госпитализировали еще одного ребенка, отравившегося ртутью

В Невском районе Петербурга госпитализировали очередного ребенка, отравившегося парами ртути в Веселом Поселке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ученица четвертого класса попала в больницу в ночь на 19 октября. Ее состояние врачи называют удовлетворительным, но пока что девочка остается под наблюдением специалистов.

Пострадавшая отметила, что ртуть ей показал одноклассник, который принес тяжелый металл во двор школы №339 27 сентября.

По информации районной администрации, 28 сентября дети начальных классов школы играли с найденной бутылкой с ртутью на площадке скейт-парка рядом со школой. Об инциденте стало известно спустя несколько дней после госпитализации нескольких детей. Ранее сообщалось, что всего пострадали семь учеников.

Специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в школе №339. На лестнице с 1 по 4 этажи предельно допустимая концентрация паров ртути превышена в 1,7 раза, в одном из кабинетов – в два раза, на площадке скейт-парка – в 30 раз.

Однако на сайте учебного заведения опубликован акт о замерах и их результаты, согласно которому значения ртутных паров оказались в десять раз меньше нормы. Пробы проводились специалистами «Экострой». Родителей уверяют, что к сообщениям СМИ нужно относиться критично.