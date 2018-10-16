Павловск 13 и 14 октября побил исторический рекорд посещаемости

Государственный музей-заповедник «Павловск» установил новый рекорд посещаемости. В минувшие выходные, 13 и 14 октября, в нем побывали 56 тыс. человек, сообщили в пресс-службе музея.

Начальник отдела информации Галина Осинская сказала, что цифра радостная и неожиданная. По ее словам, даже дополнительные кассы не смогли помочь избежать очередей. «Примите наши извинения! Мы признательны всем, кто проявил терпение и понимание», – цитирует «Фонтанка» Осинскую.

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Сотрудника музея отметила, что руководству постоянно приходят письма от посетителей с критикой и благодарность. «Я и мой муж очень рассердились, что пришлось стоять в очереди, но когда вышли к Итальянской лестнице, отлегло от сердца, а сегодня сказали друг другу: в памяти останутся только эти сказки Павловского леса», – процитировала Осинская одно из посланий.

Большое количество посетителей связано с хорошей погодой. Температура воздуха прогрелась до +18 градусов, поэтому горожане выбрались на природу, чтобы попрощаться с бабьим летом. Уже после 22 октября в Петербурге ожидается первый снег.