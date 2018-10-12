  • 13 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ  
Нефть($) 12.10.2018 80.52 +0.41
Нефть(p) 12.10.2018 5331.35 +90.20

Картина дня: увольнение саратовского министра, дело медсестры и снос флигеля в Петербурге

Автор:


© Фото: facebook.com/minzan64

Темы дня

Почему уволили Наталью Соколову, что сделала сотрудница роддома и кто снес исторический объект.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало увольнение министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Мой район» (13:00), «Деловой Петербург» (13:05) и 47news (13:22).

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда и социального развития Наталью Соколову, которая заявила, что возможно жить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Нину Попову.

Радаев назвал отношение чиновницы к «жизненно важной теме» недопустимым. Он отметил, что самые жесткие меры будут приниматься ко всем чиновникам, кто забывает об ответственности.

Второй темой, по версии «Монитора», стало уголовное дело медсестры из Петербурга, которая ударила головой младенца. Оперативнее всех об этом сообщили Gazeta.Spb (13:30), «Невские новости» (14:00) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:50).
 
Сотрудница роддома, по версии следствия, летом 2018 года укладывала младенца спать и случайно ударила его головой. Вскоре она уволилась по собственному желанию.
В отношении нее возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Материалы переданы на рассмотрение мирового судьи.
 
Третьей новостью, по данным «Монитора», стал снос филгеля дома Долгоруковых на Васильевском острове. Быстрее всех об этом рассказали «Мойка78» (16:25), «Мой район» (17:00) и АБН (17:10).

На Васильевском острове в Петербурге полностью снесли флигель дома Долгоруковых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Демонтаж флигеля, несмотря на договоренности с градозащитниками, завершился в пятницу, 12 октября. Институт океанологии им. Широкова РАН и Дирекция по строительству Министерства науки и высшего образования воспользовались решением Куйбышевского районного суда, который 3 октября отменил меры защиты дома.

«Отказ от цивилизованного диалога с градозащитным сообществом Петербурга, попрание достигнутых ранее договоренностей, спешка в реализации «плана на разрушение» – все это вызывает недоумение и возмущение. Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме. Даже с точки зрения судопроизводства точка в деле еще не была поставлена, а флигель наш город уже потерял. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем», – заявил вице-губернатор Игорь Албин.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных мест в Петербурге, где можно посмотреть кино

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал самые оригинальные кинотеатры в Северной столице. Здесь эмоции от просмотра фильмов будут совершенно иные, чем дома перед экраном.

    читать далее →

    Путешествие сквозь время: самые красивые особняки Петербурга

    В Петербурге есть здания, которые особенно ярко выделяются даже на фоне общего стиля города. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые необычные особняки и дворцы Северной столицы.

    читать далее →

    «Озорной гуляка»: места Есенина в Петербурге

    В среду, 3 октября, отмечается 123-летие со дня рождения Сергея Есенина. «Санкт-Петербург.ру» выбрал главные места, связанные с жизнью поэта в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Непарадная красота: топ-7 брандмауэров Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории неофициального символа города на Неве, из-за которого спорят власти, жители и художники.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.10.18
    Как выбрать матрас
    11.10.18
    Украшения из янтаря
    01.10.18
    Рестораны Петербурга «распробовали» омниканальный маркетинг
    27.09.18
    Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать
    26.09.18
    Leaders – английский для всех и каждого
    26.09.18
    Форекс. Особенности торговли на дневных графиках
    25.09.18
    Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов
    19.09.18
    Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram