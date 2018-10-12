Картина дня: увольнение саратовского министра, дело медсестры и снос флигеля в Петербурге

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда и социального развития Наталью Соколову, которая заявила, что возможно жить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Нину Попову.
Радаев назвал отношение чиновницы к «жизненно важной теме» недопустимым. Он отметил, что самые жесткие меры будут приниматься ко всем чиновникам, кто забывает об ответственности.
На Васильевском острове в Петербурге полностью снесли флигель дома Долгоруковых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.
Демонтаж флигеля, несмотря на договоренности с градозащитниками, завершился в пятницу, 12 октября. Институт океанологии им. Широкова РАН и Дирекция по строительству Министерства науки и высшего образования воспользовались решением Куйбышевского районного суда, который 3 октября отменил меры защиты дома.
«Отказ от цивилизованного диалога с градозащитным сообществом Петербурга, попрание достигнутых ранее договоренностей, спешка в реализации «плана на разрушение» – все это вызывает недоумение и возмущение. Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме. Даже с точки зрения судопроизводства точка в деле еще не была поставлена, а флигель наш город уже потерял. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем», – заявил вице-губернатор Игорь Албин.