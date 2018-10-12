Картина дня: увольнение саратовского министра, дело медсестры и снос флигеля в Петербурге

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало увольнение министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Мой район» (13:00), «Деловой Петербург» (13:05) и 47news (13:22).

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда и социального развития Наталью Соколову, которая заявила, что возможно жить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Нину Попову. Радаев назвал отношение чиновницы к «жизненно важной теме» недопустимым. Он отметил, что самые жесткие меры будут приниматься ко всем чиновникам, кто забывает об ответственности.

Второй темой, по версии «Монитора», стало уголовное дело медсестры из Петербурга, которая ударила головой младенца. Оперативнее всех об этом сообщили Gazeta.Spb (13:30), «Невские новости» (14:00) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:50).

Сотрудница роддома, по версии следствия, летом 2018 года укладывала младенца спать и случайно ударила его головой. Вскоре она уволилась по собственному желанию.

В отношении нее возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Материалы переданы на рассмотрение мирового судьи.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал снос филгеля дома Долгоруковых на Васильевском острове. Быстрее всех об этом рассказали «Мойка78» (16:25), «Мой район» (17:00) и АБН (17:10).