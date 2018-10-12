«Как варвары V века»: НИИ Океанологии снес флигель дома Долгоруковых в Петербурге

На Васильевском острове в Петербурге полностью снесли флигель дома Долгоруковых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Информация о сносе части здания XVIII века на улице Репина появилась в конце августа. Работы в рамках реконструкции здания под современное использование производил НИИ Океанологии. Вскоре демонтаж приостановили после возмущения активистов и властей города.

В начале октября на совещании в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников было принято решение разобрать внутреннюю лестницу, которую просили сохранить активисты, и музеефицировать ее в восстанавливаемом здании. Помимо этого, при строительстве должны были использоваться фрагменты исторической кладки фасада.

Демонтаж флигеля, несмотря на договоренности с градозащитниками, завершился в пятницу, 12 октября. Институт океанологии им. Широкова РАН и Дирекция по строительству Министерства науки и высшего образования воспользовались решением Куйбышевского районного суда, который 3 октября отменил меры защиты дома.

На следующий день градозащитники подали жалобу. Судья отметила, что до окончания ее рассмотрения нельзя возобновить снос здания.

«Отказ от цивилизованного диалога с градозащитным сообществом Петербурга, попрание достигнутых ранее договоренностей, спешка в реализации «плана на разрушение» – все это вызывает недоумение и возмущение. Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме. Даже с точки зрения судопроизводства точка в деле еще не была поставлена, а флигель наш город уже потерял. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем», – заявил вице-губернатор Игорь Албин.