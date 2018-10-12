Саратовского министра Соколову уволили после заявлений о возможности прожить на 3500 рублей в месяц

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда и социального развития Наталью Соколову, которая заявила, что возможно жить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Нину Попову.

Радаев назвал отношение чиновницы к «жизненно важной теме» недопустимым. Он отметил, что самые жесткие меры будут приниматься ко всем чиновникам, кто забывает об ответственности.

Ранее Соколова поспорила с депутатом Николаем Бондаренко о том, что н 3,5 тыс. рублей в месяц можно жить. По ее словам, такой суммы будет достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Бондаренко предложил ради эксперимента прожить на эту сумму, на что министр заметила, что легко сможет составить для него «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», в которые она сама ходит. Тем не менее Соколова отказалась это сделать.