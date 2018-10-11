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Кабаева защитила кандидатскую в петербургском университете им. Лесгафта

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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Бывшая спортсменка с 2007 по 2014 год была депутатом Госдумы.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию в Университете физкультуры и спорта им. Лесгафта в Петербурге.

Тема кандидатской Кабаевой – «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Научным руководителем была Раиса Терехова, судья международной категории по спортивной гимнастике, профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета Лесгафта.

Бывшей спортсменке присвоили ученую степень кандидата педагогических наук. «За» проголосовали все 23 члена диссертационного совета, сообщает «Петербургский дневник».

Кабаева получило золотую медаль на Олимпиаде в 2004 году в индивидуальном многоборье. В той же дисциплине она завоевала «бронзу» на Играх в 2000 году.

С 2007 по 2014 год Кабаева была депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия». Сейчас она занимает пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», которому принадлежит часть активов Первого канала, РЕН ТВ и других сми, в том числе газеты «Известия».

В 2008 году в СМИ появилась информация о предстоящей свадьбе Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России вскоре заявил, что в публикации «Московского корреспондента» «нет ни одного слова правды».

С тех пор в прессе не раз появлялись и другие материалы об отношениях Кабаева и Путиной. Обе стороны отрицают все слухи, в том числе о том, что у них якобы имеются общие дети.

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