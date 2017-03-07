ВЦИОМ: Россияне стали считать Матвиенко красивее, но не умнее

Опрос к 8 Марта показал, что Валентина Матвиенко в глазах сограждан за последние пять лет выросла в рейтинге красавиц, но упала в списке самых умных женщин.

Согласно результатам предпраздничного опроса, которые были опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, самыми красивыми женщинами для россиян являются их близкие: мамы, жены, сестры и пассии. Их назвали 5% опрошенных.

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Большинство (53%) самую красивую женщину назвать не смогли, но социологи составили список имен, которые называли чаще остальных.

В рейтинге выбранных вариантов лидирует народная артистка СССР Элина Быстрицкая. За ней с двумя процентами идут Оксана Федорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Алина Кабаева и Валентина Матвиенко. В 2012 году ее внешность оценил только один процент опрошенных.

В 2017 году почитатели появились у Екатерины II — российскую императрицу упомянул один процент (ранее она в рейтинг вообще не входила).

Умнейшую женщину России опрошенные тоже не смогли назвать — 52 процента затруднились с ответом. Валентину Терешкову называли чаще всего, и она с 7% заняла первую строчку народного рейтинга. На один процент «отстала» Валентина

Матвиенко (6 процентов). Однако по сравнению с аналогичным опросом 2012 года экс-губернатор Петербурга потеряла звание «самой умной» в глазах 3% жителей страны. Екатерину II назвали все те же 5 процентов, которые признавали ее заслуги в 2012 году.

Интеллект Натальи Поклонской, которой не было в рейтинге 2012 года, оценил один процент опрошенных. Также по проценту набрали Ирина Яровая, Эльвира Набиуллина, Ксения Собчак и Анна Ахматова. При этом процент опрошенных, назвавших в 2012 году Елену Малышеву, в этом году мнение изменил.