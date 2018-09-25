Смольный может начать отопительный сезон до конца недели

Отопительный сезон в Петербурге планируют начать в конце сентября. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на председателя комитета по энергетике Андрея Бондарчука.

Чиновник отметил, что тепло в квартиры петербуржцев подают, когда средняя температура воздуха в городе находится на отметке +8 градусов и ниже или произошло резкое похолодание. По его словам, согласно прогнозам синоптиков, отопительный сезон начнется до конца текущей недели.

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Бондарчук подчеркнул, что к настоящему времени готовы все поставщики тепла, кроме подведомственных Министерству обороны. Он добавил, что продолжается реконструкция участка теплосети на Саперной улице в Пушкине. Всего структуры ведомства задолжали поставщикам более 3 млрд рублей.

Периодическое протапливание в Петербурге началось 24 сентября. Первыми тепло получили детские сады, школы и больницы.