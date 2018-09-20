С 24 сентября в Петербурге начнется периодическое протапливание. Об этом сообщил заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев.

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В первую очередь подача тепла начнется в детских садах и школах, больницах и учреждениях соцзащиты. В жилые дома тепло пойдет после заявки управляющих компаний.

Регулярное отопление зданий начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура составит восемь градусов тепла.

Пока что в Петербурге стоит теплая погода. Вчерашний день, 19 сентября, установил температурный рекорд в Петербурге – он стал самым теплым сентябрьским днем за последние 68 лет.