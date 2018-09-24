В Петербурге сорвали сроки строительства судебного квартала

В Петербурге в очередной раз перенесли сроки начала строительства судебного квартала на Петроградской стороне. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО» Управделами президента внесло изменения в госконтракт. За два года ведомство не освоило выделенные из бюджета 22 млрд рублей.

Сумму перебросили на 2021 год, когда планировался переезд Верховного суда в Северную столицу. Помимо этого, финансирование работ на 2018 год сократилось примерно на 11,5 млрд рублей.

Причины срыва сроков в настоящее время не называются. Предположительно, заказчик и подрядчик, ФГУП «Ремонтно-строительное управление», не смогли договориться о выборе субподрядчика.

Судебный квартал должен появиться в Петроградском районе между проспектом Добролюбова и Невой. В комплексе расположатся здание Верховного суда, жилые дома для судей, Дворец танцев Бориса Эйфмана и другие постройки. Стоимость проекта оценивалась примерно в 35,7 млрд рублей.

Изначально планировалось, что строительство начнется в 2017 году. Сроки несколько раз переносились, в том числе из-за решения Федеральной антимонопольной службы, аннулировавшей результаты конкурсов по выбору субподрядчиков из-за неверного оформления документации. Заниматься проектом должна была компания «Каскад-Энерго». Позднее Управделами президента засекретило строительство квартала.