Управделами президента засекретило строительство судебного квартала в Петербурге

Торги на строительство судебного квартала в Петербурге пройдут в закрытом режиме. «Засекреченными» станут не только административные здания Верховного суда РФ и суддепартамента, но жилые объекты, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана, сообщает Коммерсантъ.

По информации издания, управделами президента решило ужесточить требования к потенциальным строителям после того, как о своем намерении поучаствовать в конкурсе заявила ПСБ "Жилстрой". Ранее эта строительная компания обжаловала в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) результаты предыдущих тендеров, которые выиграли петербургская "УК "Кредо" Михаила и Аси Борисовых и калужская "Каскад-энерго" из ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

После рассмотрения жалобы ФАС аннулировал результаты торгов. Главной причиной стало неверное оформление конкурсной документации.

Ранее был засекречен конкурс на создание рабочей документации для судебного квартала. В понедельник, 29 мая, завершается прием заявок, которые будут рассмотрены 1 июня. Контракт стартовой стоимостью 928,5 млн рублей должен быть исполнен до 1 декабря следующего года.

Комплекс из административных зданий Верховного суда РФ и Судебного департамента при ВС, инженерно-технического блока, четырех жилых домов для сотрудников суда на 600 квартир и Дворца танцев Бориса Эйфмана, займет около 10 га на набережной Малой Невы.

Стройка должна завершиться до декабря 2020 года, ее стоимость – 35,7 млрд рублей.

Комплекс Верховного суда планируют возвести на Петроградской стороне между проспектом Добролюбова и Невой. В судебном квартале построят здание Верховного суда, который после этого переедет в Петербург из Москвы, а также инженерно-технический блок, четыре жилых дома для судей и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Площадь всех зданий составит около 224 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составляет 36,6 млрд рублей.