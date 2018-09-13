В Северной столице в четверг, 13 сентября, продолжится непогода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
На протяжении дня ожидаются дожди, в первой половине дня – ливни. Преимущественно будет сохраняться облачная погода.
Скорость ветра составит 8-13 м/с. Порывы местами будут доходить до 15-20 м/с.
Воздух в городе на Неве прогреется до +17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Рассвет – 06:21, закат – 19:26.
Накануне, 12 сентября, сильный ветер валил деревья в различных районах города. Также из-за него Нева вышла из берегов.
В Петербурге 13 сентября ожидаются ливни и сильный ветер
© Фото: Instagram / @look_otherwise_
Скорость порывов ветра будет достигать 20 м/с.
В Северной столице в четверг, 13 сентября, продолжится непогода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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