В Петербурге 13 сентября ожидаются ливни и сильный ветер

В Северной столице в четверг, 13 сентября, продолжится непогода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



На протяжении дня ожидаются дожди, в первой половине дня – ливни. Преимущественно будет сохраняться облачная погода.



Скорость ветра составит 8-13 м/с. Порывы местами будут доходить до 15-20 м/с.



Воздух в городе на Неве прогреется до +17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.



Рассвет – 06:21, закат – 19:26.



Накануне, 12 сентября, сильный ветер валил деревья в различных районах города. Также из-за него Нева вышла из берегов.