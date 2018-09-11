В доме Бака нашли газету, которую издавал владелец дома (ФОТО)

Жители исторического дома №24 на Кирочной улице обнаружили в одной из квартир отрывки газет, которую издавал владелец здания Юлиан Бак. Об этом они рассказали в своей группе во «ВКонтакте».

Страницы газеты «Речь», датированные началом прошлого века, нашли на обороте керамического панно. Работу над изданием вели в конторе, которая располагалась в квартире 21.

«Газета использовалась как прокладка между опалубкой и заливкой, чтобы изразцы после затвердевания не приклеились к дереву и стали единой частью с ними», – отметили жильцы.

Комментаторы предложили создать музей дома Бака, где можно было бы хранить исторические экспонаты.

Ранее жители здания показали «ледник», который использовали вместо холодильника.

Дом Бака был построен в начале XX века по проекту Бориса Гиршовича. Самый известный элемент здания – подвесной двор.

Фото: vk.com/kiroch24