В доме Бака на Кирочной показали кухню с «ледником» вместо холодильника

Жители дома Бака на Кирочной улице рассказали, что в фасадных квартирах вместо холодильников использовались «ледники». Об этом они рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Ледники» – специальные помещения в квартирах, которые находились рядом с черными лестницами. За счет более низкой температуры, чем в других комнатах, жильцы могли хранить там продукты питания. В качестве термоизоляции использовались опилки.

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К настоящему времени в доме практически не сохранились «ледники». Один из последних расположен в квартире №10.

Дом Бака был построен в начале XX века по проекту Бориса Гиршовича. Здание известно подвесным двором.