«ВКонтакте» разрешила закрывать личные страницы от других пользователей

Руководство социальной сети «ВКонтакте» изменило настройки приватности для страниц пользователей. Изменения вступили в силу в пятницу, 31 августа.

Владелец аккаунта может перевести свой профиль в «закрытый» режим. В таком случае информацию сс страницы увидят только его друзья. Остальным будет доступны имя, дата рождения, место работы и город.

Списки репостов теперь могут видеть только авторы записей. Нововведение связано с большим количеством уголовных дел об экстремизме, которые заводили за контент во «ВКонтакте».

«Прошло две недели с момента, когда я обозначил нашу позицию относительно уголовных преследований за репосты и объявил о готовящихся продуктовых изменениях «ВКонтакте». Несмотря на то, что мы начали реагировать на эту проблему довольно поздно, мы активно движемся по намеченному плану», – отметил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

В скором времени также появится возможность быстрого сохранения и удаления старых записей и фотографий. «Для многих это может стать удобной возможностью скрыть неактуальную информацию со своей страницы», – добавил Рогозов.