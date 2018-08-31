По подозрению в избиении петербургского учителя арестовали трех подростков

В Петербурге арестовали трех фигурантов уголовного дела об избиении учителя в Таврическом саду. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Двух 17-летних подростков обвинили в причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений. Третьего арестовали за грабеж с применением насилия. По данным следователей, он с группой других несовершеннолетних избил еще одного прохожего и забрал смартфон стоимостью 30 тыс. рублей.

Все обвиняемые пробудут под стражей два месяца. Подростки не признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Нападение на учителя и его товарища произошло вечером 24 августа. Группа подростков без причины избила мужчину и его знакомого. Преподавателя госпитализировали с двумя переломами челюсти, его знакомого – со сломанным носом.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал «маловнятные и идиотские» реформы образования причиной нападения. Он отметил, что власти должны были несколько лет назад обратить внимание на субкультуру АУЕ., к которой якобы принадлежат причастные к избиению.