В Госдуме объяснили нападение на учителя в Петербурге «маловнятными и идиотскими» реформами образования

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой назвал «маловнятные и идиотские» реформы образования причиной нападения на учителя в Таврическом саду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Толпа подростков напала на 24-летнего мужчину и его товарища 24 августа. Преподавателя госпитализировали с двумя переломами челюсти, а другого пострадавшего доставили в больницу с переломом носа.

По мнению Толстого, действия подростков – «не просто хулиганская выходка каких-то отморозков», а «очередное звено цепи», связанное с проблемами образования в стране.

«У школ отняли воспитательную функцию, что привело к взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания, ставящих их в один ряд с кассирами в «Макдоналдсе»», – написал депутат.

Он подчеркнул, что образовательные учреждения «не дают понимания о том, что такое хорошо, а что такое плохо», а лишь участь «ставить галочки в нужные клеточки».

Толстой добавил, что власти должны были еще несколько лет назад обратить внимание на субкультуру А.У.Е. Депутат заявил, что проблема касается всей системы образования.