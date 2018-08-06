Прокуратура: Песочницу за 350 тысяч рублей законно установили в центре Петербурга

Прокуратура Петербурга не выявила нарушений при установке песочницы в Центральном районе за 350 тыс. рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Городские активисты сообщили о «золотой» детской площадке во второй половине июля. Они отметили, что песочница, в которой нет песка, стоила дороже аналогов.

Чиновники затем объяснили, что площадка не предусматривала наличие песка. Стоимость они объяснили «анализом рынка».

Сотрудники прокуратуры проверили закупку чиновников и установили, что песочницу приобрели без нарушений законодательства. В надзорном органе отметили, что активисты из движения «Центральный район за комфортную среду обитания» могут обжаловать результаты проверки в суде.