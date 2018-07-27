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Крупнейший в РФ музей-корабль «Беспокойный» открыли в Кронштадте для посетителей

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© Фото: spbdnevnik.ru

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Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Военно-морского флота.

В Кронштадте состоялось торжественное открытие эсминца «Беспокойный» в качестве музея, который стал крупнейшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В церемонии участвовали командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель главнокомандующего Военно-морского флота вице-адмирал Александр Федотенков.

Посетители «Беспокойного» могут осмотреть верхнюю палубу, на которой размещено вооружение и различная экипировка современного российского флота. После ремонта внутренних посещений эсминца их откроют для гостей.

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«Корабль-музей также оснастят современными технологиями визуализации, предназначенными для того, чтобы любой посетитель при изучении экспозиций смог ознакомиться с большим количеством информации, благодаря таким технологиям, как мультимедийные доски, «виртуальный гид», проекторы и QR-коды», – добавили в пресс-службе ЗВО.

«Беспокойный» заложили на заводе им. Жданова, который сейчас называется «Северной верфью», в 1987 году. Через семь лет он участвовал в визите королевы Великобритании Елизаветы II в Петербурге.

Открытие эсминца состоялось в преддверии Дня ВМФ, который пройдет 29 июля. В нем примет участие президент России Владимир Путин. 

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