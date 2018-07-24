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Смольный разрешил построить Дворец бракосочетания на скандальном «Рожке» у Малоохтинского проспекта

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© Фото: wikimapia.org

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Против строительства выступают активисты, по словам которых, комплекс не сможет влезть на небольшой территории полуострова.

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство МФЦ «Невский дворец бракосочетания» на полуострове возле Малоохтинского проспекта. Против проекта выступали градозащитники.

Разрешение оформлено на Анну Дронникову и Александра Аверьянова, собственников ООО «ИнвестГрупп». Предполагается, что высота комплекса составит 17 метров, его площадь – 8 тыс. кв. м, а площадь застройки – 0,44 га. Проект, разработанный бюро «Урбис-СПб», был одобрен Градсоветом в 2017 году.

Активисты не раз пытались отменить застройку полуострова, который в народе прозван «Рожком». Градозащитники отмечают, что МФЦ не сможет туда влезть.

По данным кадастровой карты, площадь участка – чуть меньше 0,44 га без учета 20-метровой береговой полосы, на которой запрещено строительство. Помимо этого, существуют два топографических плана, на одном из которых площадь составила 0,71 га, а на втором, который выполнило ООО «Альфа-Морион» – 0,88 га.

В 2017 году комиссия по землепользованию и застройке изменила границы полуострова в Генплане Петербурга, увеличив его до 0,88 га. Годом ранее чиновники признали, что реальная площадь меньше.

В апреле 2018 года в интернете появилось объявление о продаже участка. За него хотели выручить 220 млн рублей. Позднее владельцы земли заявили, что не имеют отношения к продаже территории.

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