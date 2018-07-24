Смольный разрешил построить Дворец бракосочетания на скандальном «Рожке» у Малоохтинского проспекта

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство МФЦ «Невский дворец бракосочетания» на полуострове возле Малоохтинского проспекта. Против проекта выступали градозащитники.

Разрешение оформлено на Анну Дронникову и Александра Аверьянова, собственников ООО «ИнвестГрупп». Предполагается, что высота комплекса составит 17 метров, его площадь – 8 тыс. кв. м, а площадь застройки – 0,44 га. Проект, разработанный бюро «Урбис-СПб», был одобрен Градсоветом в 2017 году.

Активисты не раз пытались отменить застройку полуострова, который в народе прозван «Рожком». Градозащитники отмечают, что МФЦ не сможет туда влезть.

По данным кадастровой карты, площадь участка – чуть меньше 0,44 га без учета 20-метровой береговой полосы, на которой запрещено строительство. Помимо этого, существуют два топографических плана, на одном из которых площадь составила 0,71 га, а на втором, который выполнило ООО «Альфа-Морион» – 0,88 га.

В 2017 году комиссия по землепользованию и застройке изменила границы полуострова в Генплане Петербурга, увеличив его до 0,88 га. Годом ранее чиновники признали, что реальная площадь меньше.

В апреле 2018 года в интернете появилось объявление о продаже участка. За него хотели выручить 220 млн рублей. Позднее владельцы земли заявили, что не имеют отношения к продаже территории.