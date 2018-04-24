Владельцы полуострова «Рожок» опровергли объявление о продаже земли

Владельцы полуострова «Рожок» опровергли объявление о продаже 0,44 га земли за 220 млн рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя собственников Евгению Головченко.

По ее словам, участок суши напротив Александро-Невской лавры хотели продать мошенники, жалоба на инцидент была подана на сайт ЦИАН.

Сейчас представители портала о недвижимости проводят внутреннюю проверку. Как выяснилось, объявление о продаже 19 апреля разместил некий Андрей, знакомство с которым владельцы «Рожка» отрицают. Попытки дозвониться до продавца не увенчались успехом.

Согласно информации, указанной в объявлении, на участке планировалось строительство коммерческого объекта с многофункциональным центром и подземным паркингом общей площадью 8 тыс. кв. метров.

По данным кадастровой карты, общая площадь участка составляет 4,4 тыс. кв. метров без учета 20-метровой береговой полосы, где запрещено строительство. Согласно одному из топографических планов, площадь суши – 0,71 га, согласно другому – 0,88 га.

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В 2017 году комиссия по землепользованию и застройке на основании второго плана изменила границы полуострова в Генплане Петербурга и в Правилах землепользования и застройки. При этом комиссия годом ранее признала, что реальная площадь участка меньше.

Ранее предполагалось, что на полуострове построят дворец бракосочетания. Его строительство за 1,5 млрд рублей обсуждалось на градсовете еще в мае 2017 года. По данным специалистов, проект дворца невозможно разместить на площади в 0,71 га.

Согласно фотографии распоряжения, опубликованной градозащитниками, «Рожок» был продан ООО «Фортуна Девелопмент» за 4,9 млн рублей. Компания получила участок еще в 2009 году. Сейчас соственником участка является ООО «ИнвестГрупп» во главе с Анной Дронниковой и Александром Аверьяновым.

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