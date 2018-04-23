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Полуостров «Рожок» напротив Александро-Невской лавры продают в интернете за 220 млн рублей

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© Фото: wikimapia.org

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Градозащитники рассказали, что участок с 2009 года принадлежит ООО «Фортуна Девелопмент», которое приобрело землю почти за 5 млн рублей.

В интернете появилось объявление о продаже полуострова, расположенного напротив Александро-Невской лавры. Лот появился на одном из сайтов по торговле недвижимостью 19 апреля, рассказали градозащитники в сообществе «Малоохтинский» в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость полуострова в створе Таллинской улицы, известного под названием «Рожок», составляет 220 млн рублей. Согласно информации, указанной в объявлении, на участке планируется строительство коммерческого объекта с многофункциональным центром.

«Есть готовый проект с действующим разрешением на строительство, 8000 кв. м с учетом подземного паркинга», – уточняется в объявлении.

По данным кадастровой карты, общая площадь участка составляет 4,4 тыс. кв. м без учета 20-метровой береговой полосы, где запрещено строительство. Согласно одному из топографических планов, площадь суши – 0,71 га, согласно другому – 0,88 га.

В 2017 году комиссия по землепользованию и застройке на основании второго плана изменила границы полуострова в Генплане Петербурга и в Правилах землепользования и застройки. При этом комиссия годом ранее признала, что реальная площадь участка меньше.

Ранее предполагалось, что на полуострове построят дворец бракосочетания. Его строительство обсуждалось на градсовете еще в мае 2017 года. По данным специалистов, проект дворца невозможно разместить на площади в 0,71 га.

Согласно фотографии распоряжения, опубликованной градозащитниками, «Рожок» был продан ООО «Фортуна Девелопмент» за 4,9 млн рублей. Компания получила участок еще в 2009 году.

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