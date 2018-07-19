Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнять сотрудников за утрату доверия

Российские бизнесмены попросили Министерство труда разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. Об этом сообщили «Известия».

Представители бизнес-сообщества отметили, что нововведение позволит предотвратить промышленный шпионаж и недобросовестную конкуренцию. Помимо этого, инициатива поспособствует сохранности интеллектуальной собственности.

Поправки в Трудовой кодекс помогут компаниям защититься от нечистых на руку сотрудников. «Не только менеджмент, а любой рядовой сотрудник может забрать со стола чертеж или скачать информацию на флешку. Такое происходит сплошь и рядом», — отметил гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов.

Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян подчеркнула, что сейчас уволить нерадивого работника очень сложно. Она добавила, что любой бизнес строится на доверии, потому что невозможно контролировать все действия сотрудников.

В настоящее время за утрату доверия увольняют только государственных служащих. Одним из самых громких примеров был случай Алексея Улюкаева, которого президент РФ Владимир Путин лишил поста министра экономического развития из-за уголовного дела о взятке в 2 млн долларов. В конце 2017 года экс-главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам лишения свободы.